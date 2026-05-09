هادی حق شناس در جلسه بررسی روند بازسازی بازار سوخته رشت گفت: روند ارزیابی، تشکیل پرونده و پرداخت خسارات بیمهای کسبه با جدیت در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جلسه بررسی روند بازسازی بازار سوخته رشت صبح امروز شنبه به ریاست هادی حقشناس استاندار گیلان و با حضور نمایندگان بازار، مدیران دستگاههای اجرایی، خدماترسان و نمایندگان اصناف در سالن غدیر استانداری برگزار شد.
استاندار گیلان در این جلسه با بیان اینکه بازار رشت بخشی از هویت این شهر است و بازسازی واحدهای آسیبدیده باید با سرعت، دقت و رعایت کامل اصول ایمنی انجام شود گفت: تمامی نهادهای مسئول موظف هستند با هماهنگی کامل، موانع موجود در مسیر بازسازی را برطرف کرده و شرایط بازگشت سریع کسبه به فعالیت عادی را فراهم کنند.
هادی حق شناس با بیان اینکه حمایت از بازاریان آسیبدیده یکی از اولویتهای مدیریت استان است، گفت: باید از همه ظرفیتهای قانونی برای کاهش مشکلات کسبه و تسریع در روند جبران خسارات استفاده شود.
وی همچنین بر لزوم تقویت زیرساختهای ایمنی و پیشگیری از حوادث مشابه در بازار تأکید کرد و گفت: رعایت استانداردهای ایمنی، ساماندهی تأسیسات و نظارت مستمر بر وضعیت بازار باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
استاندار با قدردانی از همراهی اصناف و دستگاههای امدادی و خدماترسان در مدیریت حادثه، خواستار پیگیری مستمر روند بازسازی تا بهرهبرداری کامل واحدهای تجاری شد.
وی با بیان اینکه حمایت از بازاریان آسیبدیده از اولویتهای مدیریت استان است، افزود: فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارات بیمهای نیز در حال پیگیری است و تلاش میشود امور مربوط به کارشناسی و جبران خسارات در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
هادی حقشناس با اشاره به فاصله میان خسارت وارده و مبالغ پرداختی بیمه در جریان حادثه بازار رشت بیان کرد: صنعت بیمه با ورود از محل مسئولیت اجتماعی میتواند نقش بسزایی در کاهش این فاصله در حمایت از بازاریان خسارت دیده داشته باشد.