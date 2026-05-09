به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شرکت توانیر توصیه های شرکت برق تهران به شهروندان در راستای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی را اعلام کرد:

تنظیم دمای سیستم های سرمایشی ادارات بر روی دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

اطمینان از خاموش بودن سیستم سرمایشی ادارات بعد از پایان ساعت کار

پرهیز جدی از نورپردازی نمای ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی در ایام اوج مصرف انرژی

استفاده از ظرفیت مولدهای اضطراری ادارات از ساعت ۱۱ تا پایان وقت اداری

استفاده از سایبان برای کولرهای آبی منازل مسکونی

استفاده از دور کند کولرهای آبی

رعایت دمای ۲۵ درجه کولرهای گازی

استفاده از موتورهای bldc در کولرهای آبی

عدم استفاده از وسایل برقی پر مصرف از ساعت ۱۲ الی ۱۶