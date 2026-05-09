معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت : در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان، یک انبار بزرگ نگهداری کالای قاچاق شناسایی و کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بهرام جباری افزود : پس از شناسایی محل، مأموران اداره کل اطلاعات با همراهی تیم‌های مشترک از معاونت بازرسی و نظارت ادارات کل صمت و تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن استان وارد عمل شدند و انبار مذکور به طور رسمی مهر و موم شد.

وی تاکید کرد: پرونده تخلف این انبار برای طی مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده و برخورد با هرگونه قاچاق سازمان‌یافته و احتکار کالا در دستور کار جدی دستگاه‌های نظارتی استان قرار دارد.