مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر در بخش صنعت و معدن استان ۶۵ هزار نفر به صورت مستقیم در ۲۵۰۰ واحد صنعتی و معدنی مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سخاوت خیرخواه افزود: با توجه به صدور جوازهای تاسیس صادر شده و بهره برداری از این واحدها، به میزان اشتغال استان ۷ تا ۸ هزار نفر نیز اضافه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: طی سال گذشته ۲۰۰ پروانه جدید و ۹۰۰ جواز تاسیس جدید برای احداث واحد صنعتی جدید در استان صادر شده است.

خیرخواه شرایط جنگی را از عوامل تاثیرگذار در اشتغال اعلام کرد و گفت: طبیعی است که علاوه بر عوامل ظاهری جنگ، عوامل پنهانی مثل تغییر در قیمت دلار و مشکل در تامین مواد اولیه بر فعالیت واحدهای صنعتی اثرگذار بوده و به ناچار تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی اجتناب ناپذیر است.

مدیرکل صمت استان بااشاره به اینکه در جنگ رمضان ۴۲ واحد تولیدی در استان به صورت مستقیم خسارت دیدند، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اخذ شده مقرر شده تا واحدهای صنعتی تا حد امکان از تعدیل نیرو اجتناب کرده و از منابع موجود برای تامین حقوق نیروی کار استفاده کنند تا شرایط کشور بهبود یابد.

خیرخواه از تامین مواد اولیه تریلی سازی خبرداد و گفت: آذربایجان غربی قطب تولید تریلی است و خوشبختانه ۹۰ هزار تن مواد اولیه این واحدها تامین و وارد استان شده و تاحدودی نگرانی واحدهای صنعتی این بخش کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: نگرانی صاحبان مشاغل و نیروی کار در شرایط جنگی کشور طبیعی است اما امید است با بهبود شرایط، فضای کسب و کار در استان بار دیگر رونق یابد.