در ادامه همکاری‌های فرهنگی ایران و قزاقستان، سومین دوره المپیاد زبان فارسی با رقابت دانشجویان در سطوح مختلف در آلماتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره المپیاد سراسری زبان فارسی (به عنوان زبان دوم خارجی) به میزبانی دانشگاه ملی تربیت معلم دختران قزاقستان، همزمان با بزرگداشت روز سعدی در این کشور برگزار شد.

این رویداد در چارچوب تداوم همکاری‌های علمی و فرهنگی میان ایران و قزاقستان، با استقبال گسترده دانشجویان و مسئولان دانشگاهی همراه بود.

این المپیاد با حمایت مادی و معنوی وابستگی فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در آلماتی برگزار شد. مسئولان دانشگاه ضمن تقدیر از این ابتکار علمی-فرهنگی، برای مردم ایران آرزوی موفقیت و سربلندی کردند.

مراسم افتتاحیه در سالن کنفرانس ۲۱۵ دانشگاه و با مدیریت اس. تی. جاکوبایوا، رئیس بخش همکاری‌های بین‌المللی، برگزار شد. در این مراسم، آ. تی. کلساریوا، معاون پژوهشی و ابتکارات استراتژیک دانشگاه، با اشاره به پیوند‌های تاریخی عمیق و اشتراکات زبانی میان فارسی و قزاقی، بر اهمیت تربیت متخصصان این حوزه تأکید کرد.

همچنین سونا احمدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آلماتی، نقش تاریخی قزاقستان در مسیر جاده ابریشم را عاملی مهم در گسترش زبان فارسی در این منطقه دانست. حسین آقازاده، وابسته فرهنگی و نماینده بنیاد سعدی، نیز با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به قزاقستان و بازدید مشترک رؤسای جمهور از نمایشگاه نسخ خطی، این تحولات را نشانه‌ای از اهمیت راهبردی همکاری‌های علمی و زبانی میان دو کشور عنوان کرد.

در این دوره، ۱۶ دانشجوی کارشناسی ارشد در دو سطح مقدماتی (A۱) و (B۱) در چهار بخش شامل آزمون کتبی، نگارش، درک شنیداری و مکالمه به رقابت پرداختند.

در پایان، گواهی‌نامه‌ها و دیپلم‌های افتخار با امضای معاون پژوهشی دانشگاه و نماینده بنیاد سعدی توسط سرکنسول ایران به برگزیدگان اهدا شد.

برگزیدگان نهایی

سطح مقدماتی (A۱)

رتبه اول: آسیلبک آروژان خیرات‌بک‌قیزی

رتبه دوم: موستافینا دیانا سرگیونا

رتبه سوم: اسمادیل گلزات ناقیش‌بای‌قیزی

سطح متوسط (B۱)

رتبه اول: بازاربای‌قیزی ایاژان

رتبه دوم: باقیت‌قیزی گلنور

این مراسم با اهدای لوح تقدیر ریاست دانشگاه نیز به سرکنسول جمهوری اسلامی ایران، وابسته فرهنگی و نماینده بنیاد سعدی در آلماتی پایان یافت.