تلویزیون امروز با دو برنامه متنوع، از شبکه تهران با محور بررسی آلرژی کودکان در فصل بهار، و برنامه «بوم خاکی» از شبکه نسیم با نگاهی هنری به آثار بهجامانده از دوران جنگ میزبان مخاطبان خود خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکههای تهران و نسیم امروز (شنبه ۱۹ اردیبهشتماه) دو برنامه با رویکرد آموزشی و فرهنگی ؛ یکی با تمرکز بر سلامت کودکان و دیگری با بازخوانی تأثیرات جنگ از نگاه هنر را روانه آنتن میکنند.
برنامه عصرگاهی «به خانه برمیگردیم» امروز ساعت ۱۶:۱۵ با حضور دکتر مجتبی یوسفی، فوقتخصص اطفال، به بررسی علائم و راهکارهای مقابله با آلرژی کودکان در فصل بهار میپردازد.
این برنامه با اجرای محمد نظری و محدثه صارمی، علاوه بر بخش پزشکی، میزبان کارشناسان دیگری، چون دکتر بهروز جعفری (حرکات اصلاحی) و مریم فرضی قاراب علیا (کارشناس مذهبی) است.
در بخش آشپزی نیز مرجان جلیلیان، مربی آشپزی، با دستورهای غذایی جدید میهمان خانههای بینندگان خواهد بود.
برنامه «به خانه برمیگردیم»تولید گروه کودک و خانواده شبکه تهران است و با تهیهکنندگی میثم محبیان و راحله محمدجانی، روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۶:۱۵ روی آنتن میرود.
همچنین برنامه تلویزیونی «بوم خاکی» از شبکه نسیم، با نگاهی خلاقانه و انسانی به بازتاب آثار باقیمانده از جنگ میپردازد.
این برنامه به تهیهکنندگی علی حکمتنیا، روزهای زوج ساعت ۱۸:۰۰ پخش میشود و نشان می دهد چگونه زخمهای جنگ در مکانهای آسیبدیده، به زبان هنر روایت میشوند.
در این مجموعه، هنرمندان با حضور در مناطق متاثر از جنگ، به واکاوی ابعاد هنری و انسانی این آثار میپردازند تا پیوندی میان تاریخ، خاطره و هنر برقرار شود.
«بوم خاکی» تلاش میکند با زاویهای تازه، جلوهای از ماندگاری روح مقاومت و خلاقیت هنری در بستر آسیبها را برای مخاطبان به تصویر بکشد.