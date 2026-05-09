پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: ۱۴۰۰ فعالیت جهادی در مناطق کمبرخوردار استان و مناطق آسیبدیده از جنگ در تهران اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون هماهنگکننده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی افزود: در راستای محرومیت زدایی، ۱۴۰۰ فعالیت جهادی با حضور گروههای جهادی بسیج در مناطق کم برخوردار استان و مناطق آسیب دیده از جنگ در استان تهران برگزار میشود.
نعیمی افزود: به منظور تقویت زیرساختهای اقتصادی، بیش از ۴۰۰ کارگاه اقتصاد مقاومتی با هدف اشتغالزایی خرد افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: ۱۰۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی نیز با هدف توانمندسازی اقتصادی خانوارهای کمبرخوردار در دستور کار اجرا میباشد.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی خاطرنشان کرد: عملیات احداث و بهرهبرداری از پروژههای محرومیتزدایی شامل گابیونبندی، کانال آب بتنی، جاده بین مزارع و مسکن محرومین برای حمایت از کشاورزان و مردم مناطق محروم در حال اجراست.
نعیمی در پایان گفت: در قالب نهضت کمک به ازدواج آسان، ۶۴۰ سری جهیزیه به نوعروسان و دامادهای نیازمند اهدا خواهد شد.