به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با حکم استاندار مازندران، فاطمه رحمانی بهعنوان سرپرست فرمانداری محمودآباد منصوب شد تا نام او بهعنوان دومین بانوی فرماندار استان در دولت چهاردهم ثبت شود.
فاطمه رحمانی، از نیروهای جوان و متخصص استان مازندران، با حکم استاندار مازندران بهعنوان سرپرست فرمانداری محمودآباد منصوب شد. وی که متولد دهه هفتاد و دارای مدرک دکتری مهندسی شیمی است.
رحمانی پیش از این، در سمتهایی، چون قائممقام فرماندار آمل، بخشدار مرکزی این شهرستان و مسئول طرحهای توسعهای آمل فعالیت داشته و همچنین سابقه تدریس در دانشگاه را در کارنامه خود دارد.
او در این سمت، جانشین مهدی قاسمی شد. به این ترتیب، رحمانی بهعنوان دومین بانوی فرماندار در دولت چهاردهم در استان مازندران شناخته میشود؛ سمتی که نشانگر حضور و نقشآفرینی روزافزون بانوان در مدیریت اجرایی استان است.