پخش زنده
امروز: -
فرماندار ویژه خوی گفت: با اجرای طرح مسکن محرومان در شهرک ولیعصر این شهرستان، در دو سال آینده ۵۶۰ خانوار از دهکهای یک تا چهار درآمدی صاحب خانه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، غلامحسین آزاد در بازدید از سایت ۵۶۰ واحدی مسکن محرومان در شهرک ولیعصر(عج) خوی افزود: همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، دولت ساخت مسکن برای اقشار محروم را نیز در دستور کار قرار داده و این پروژه با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان در زمینی به مساحت ۷.۵ هکتار در حال اجراست.
وی با بیان اینکه این طرح در راستای حمایت از اقشار کمبرخوردار و دهکهای پایین درآمدی پیشبینی شده است، افزود: با تکمیل این پروژه طی مدت دو سال، ۵۶۰ خانوار محروم از نعمت مسکن برخوردار خواهند شد.
فرماندار ویژه خوی با اشاره به حمایتهای در نظر گرفته شده برای متقاضیان این طرح گفت: برای هر واحد مسکونی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض، پنج میلیارد ریال تسهیلات کمبهره، معافیت از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی و همچنین تخفیف ۵۰ درصدی در هزینههای نظام مهندسی پیشبینی شده است.
آزاد با بیان اینکه به منظور کاهش هزینههای ساخت، پارکینگ این واحدها به صورت فضای باز طراحی شده است، اضافه کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تسریع در روند اجرای پروژه اندیشیده شده و هیچگونه تعلل یا توقف در اجرای آن قابل قبول نیست.
وی با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاههای اجرایی مرتبط با این طرح گفت: تمامی ادارات موظفاند در چارچوب وظایف قانونی خود، در راستای تسریع و رفع موانع احتمالی این پروژه همکاری لازم را داشته باشند.
فرماندار ویژه خوی در ادامه با اشاره به روند اجرای سایر پروژههای عمرانی شهرستان افزود: با نظارت مستمر معاونت عمرانی فرمانداری، اجازه نخواهیم داد سرعت اجرای پروژهها کاهش یابد و در صورت نیاز، با استفاده از اختیارات تفویضشده از سوی استاندار، نسبت به تغییر پیمانکاران یا افزودن بخشهای جدید به پروژهها با استفاده از ظرفیتهای قانونی اقدام خواهد شد.