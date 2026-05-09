پخش زنده
امروز: -
پارسال بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان زکات در استان اصفهان جمع آوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر ستاد زکات استان اصفهان در جلسه شورای زکات اردستان با بیان اینکه این میزان زکات جمع آوری شده در مقایسه با سال قبل از آن رشد ۲۰ درصدی داشته است افزود: پیش بینی میشود امسال با توجه به بارشهای خوب صورت گرفته جمع آوری زکات رشد چشمگیری داشته باشد.
حجت الاسلام غلامحسین رنجبرافزود: زکات جمع آوری شده برای کمک به فقرا در زمینه تامین مسکن، تهیه دارو و جهیزیه هزینه شده است.
وی با بیان اینکه اردستان در سالهای گذشته جزء شهرستانهای پیشروی استان در بحث جمع آوری زکات بوده است به پلاک گذاری ۵ هزار اصله درخت در قالب طرح شجره طیبه در استان اصفهان اشاره کردو گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته پیش بینی میشود این تعداد به ۱۰ هزار اصله درخت افزایش پیدا کند.