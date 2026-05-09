فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از موفقیت پلیس در شناسایی و بازداشت عاملان سرقت از اماکن خصوصی و کشف اموال مسروقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی ملکی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان، بلافاصله موضوع با حساسیت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۶ مهرآباد منطقه رودهن قرار گرفت و اقدامات لازم برای شناسایی سارقان آغاز شد.

وی در ادامه به روند بازداشت متهمان اشاره کرد و افزود: در تحقیقات صورت گرفته توسط مأموران و با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی پلیسی، مخفیگاه متهمان شناسایی شد؛ سرانجام در یک عملیات غافلگیرانه، نامبردگان در مخفیگاهشان دستگیر و در همان محل مقادیری از اموال مسروقه نیز کشف گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند تصریح کرد: با هماهنگی‌های لازم قضایی، از مخفیگاه متهمان بازدید به عمل آمد که منجر به کشف اموال مسروقه بیشتری شد و متهمان در بازجویی‌های فنی، بزه انتسابی خود را پذیرفته و به ۱۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف نمودند.

ملکی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به همراه لوازم مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم، به مرجع قضایی تحویل داده شدند.