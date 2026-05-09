معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از دستیابی استان به یکی از مهمترین دستاوردهای برنامه پیشگیری از تالاسمی خبر داد و گفت: از سال ۱۳۹۸ تاکنون هیچ موردی از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور در استان قم گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیامک محبی در بازدید از مرکز مشاوره ازدواج و آزمایشگاه تالاسمی مرکز امیرالمؤمنین (ع) به مناسبت روز جهانی تالاسمی، موفقیت استان قم در به صفر رسیدن آمار تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور را حاصل تلاش و خدمات ارزشمند کارکنان این مرکز دانست.
وی ارائه مشاورههای دقیق، پیگیری مستمر و متعهدانه، همکاری نزدیک واحدهای ستادی و همچنین ارجاع بهموقع موارد مشکوک از مراکز خدمات جامع سلامت به این مرکز را از عوامل اصلی تحقق این دستاورد مهم عنوان کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین بر ضرورت ارتقای آگاهی زوجین و استمرار برنامههای آموزشی برای کاهش موارد پرخطر تأکید کرد.
غربالگری سالانه ۸ هزار زوج متقاضی ازدواج در قم
در این بازدید، مسئول مرکز مشاوره امیرالمؤمنین (ع)، گزارشی از آمار و روند اجرای برنامه غربالگری تالاسمی، فرآیند مشاوره و وضعیت پروندههای زوجین ارائه کرد و گفت: به طور متوسط سالانه حدود ۸ هزار زوج متقاضی ازدواج از نظر غربالگری تالاسمی بررسی میشوند و پروندههای مرتبط با تالاسمی تحت مراقبت و پیگیری فعال قرار میگیرند.
سهیلا اقبالیون، با اشاره به دیگر فعالیتهای این مرکز افزود: علاوه بر غربالگری تالاسمی، غربالگری ژنتیک اجتماعی نیز برای تمامی زوجین مراجعهکننده انجام میشود و به طور متوسط روزانه حدود ۵۰ زوج تحت غربالگری ژنتیک قرار میگیرند.
به گفته وی، این مرکز علاوه بر زوجین متقاضی ازدواج، پذیرای ارجاعات مادران باردار از مراکز و پایگاههای سلامت نیز هست تا آزمایشهای تکمیلی لازم برای آنان انجام شود.