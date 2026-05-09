پخش زنده
امروز: -
در مواجهه با بحران آب، کاهش بهرهوری کشاورزی و مهاجرت روستاییان، طرح گردشگری کشاورزی ـ روستایی در آذربایجان غربی با رویکردی خلاقانه، فرصتی برای درآمدزایی پایدار کشاورزان و زنان روستایی فراهم میکند.
🔺تصویر از آرشیو
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در راستای تحقق توسعه پایدار و ایجاد فرصتهای تازه برای جوامع محلی، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجانغربی اجرای طرحی نوآورانه با عنوان گردشگری کشاورزی-روستایی را آغاز کرده است.
طرح گردشگری کشاورزی و روستایی که هدف آن، تقویت اقتصاد روستایی، مدیریت بهینه منابع آب، و افزایش نقش زنان در فرآیند توسعه است، در حالی اجرا میشود که چالشهایی نظیر بحران آب، کاهش بهرهوری کشاورزی و مهاجرت به شهرها، حیات اقتصادی و اجتماعی روستاها را تهدید میکند، توسعه مدلهای نوین اقتصادی و اجتماعی به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
گردشگری کشاورزی، به عنوان یکی از ابزارهای خلاقانه توسعه پایدار، فرصتی فراهم میکند تا کشاورزان و زنان روستایی با بهرهگیری از ظرفیتهای زمین، طبیعت و فرهنگ بومی، به کسب درآمدی پایدار و مکمل دست یابند.
آذربایجانغربی بهعنوان استانی برخوردار از تنوع طبیعی و روستایی غنی، با اجرای این طرح تلاش دارد تا ضمن احیای نقش روستا در چرخه اقتصاد منطقه، الگویی کارآمد از پیوند میان کشاورزی سنتی و گردشگری مدرن را ارائه دهد.
به گفته مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجانغربی رویکرد نوین گردشگری کشاورزی روستایی در آذربایجان غربی از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است.
بیتا احمدیان درخصوص ضرورت آغاز این طرح گفت: طرح گردشگری کشاورزی-روستایی با هدف مدیریت بحران آب در روستاها، افزایش درآمدزایی روستاییان و فراهم آوردن فضایی آرامشبخش برای شهرنشینان در دوران بحرانهای اجتماعی، توسط مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان کلید خورده است.
مرحله نخست این طرح به صورت آزمایشی در شهرستانهای ارومیه و میاندوآب با شناسایی ظرفیتهای موجود آغاز شده است. در این مرحله، آموزشهایی تخصصی برای توانمندسازی جامعه زنان روستایی درگیر در این طرح ارائه گردید.
این آموزشها با بهرهگیری از سه استاد مطرح در حوزه گردشگری کشاورزی و روستایی و با برنامهریزی برای دو بازدید از نمونههای موفق، دنبال شد.
شایان ذکر است، با توجه به افزایش تمایل جامعه به حضور در روستاها در سال جاری به دلیل شرایط جدید اجتماعی، واحد امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، قصد دارد آموزشهای هدفمندتری را در مناطق دارای ظرفیتهای گردشگری و داوطلب ارائه کند.
صدیقه عضدی کارشناس مسؤل امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در این زمینه میگوید: مدیریت کسب و کارهای خرد به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای رونقبخشی به اقتصاد روستایی، به ویژه در بین زنان روستایی، شناسایی شده است.
واحد امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان، پس از درک این نیاز مبرم، برنامهریزی مدونی را در چند مرحله به اجرا گذاشته است که در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.
این اقدامات شامل بهرهگیری از اساتید دانشگاهی برای تهیه پادپخشهای آموزشی به منظور دسترسی راحتتر روستائیان به محتوای آموزشی، برگزاری گردهمایی برای زنان تسهیلگر به عنوان نمایندگان جامعه روستایی، با هدف معرفی عوامل موثر در مدیریت کسبوکارهای خرد روستایی و ارائه آموزشهای تخصصی در زمینه مدیریت کسبوکار در روستاهای داوطلب است.