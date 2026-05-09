به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فیلم سینمایی کفایت مذاکرات امشب ساعت ۱۹ در سینما لبخند کیش نمایش داده می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای خرید بلیط با تخفیف ویژه و قیمت سی هزار تومان به نشانی kishhonar.ir و یا باجه سینما لبخند کیش مراجعه کنند.

کفایت مذاکرات فیلمی کمدی به کارگردانی سهیل موفق، نویسندگی حمزه صالحی و تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان محصول سال ۱۴۰۳ کشور ایران است.

مهران غفوریان، محسن کیایی، ایمان صفا، رویا میرعلمی، المیرا دهقانی، محمدرضا داوودنژاد، قدرت الله ایزدی، حدیث فولادوند، سارا منجزی، محمدجواد جعفرپور، جواد پولادی و حامد وکیلی بازیگران کفایت مذاکرات هستند.