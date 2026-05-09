سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مالکان اسناد دفترچه‌ای قدیمی آسیب دیده در جنگ می‌توانند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای نسبت به برداشت و تثبیت سند خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعظم قویدل، در یک برنامه تلویزیونی درباره وضعیت اسناد مالکیتی که در جریان جنگ تحمیلی سوم از بین رفته‌اند، افزود: در حال حاضر دو نوع سند داریم؛ یکی دفترچه‌ای قدیمی که تا سال ۸۸ صادر می‌شد و دیگری اسناد حدنگار و تکبرگ(دو رنگ زرد و سبز) که از سوم تیر ۱۴۰۳ به بعد صادر شده‌اند. این اسناد حدنگاری در سیستم ثبت شده‌اند و مالکان می‌توانند بدون هیچ نگرانی و با طی تشریفاتی، اسناد المثنی خود را دریافت کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر سند دفترچه‌ای مفقود شده یا آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم نیاز به برداشت شمیم یا نقشه برداری مجدد داشته باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون هیچگونه هزینه، نسبت به برداشت و تثبیت آن اقدام می‌کند.

قویدل در تشریح فرآیند صدور سند مالکیت المثنی افزود: ابتدا فرم استشهادیه تکمیل میشود که در آن علت از بین رفتن سند قید می‌گردد. حضور سه نفر شاهد الزامی است که نفر سوم باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تشریفات امضا را انجام دهد. از دفاتر اسناد رسمی درخواست داریم این کار را به سرعت انجام دهند تا معطلی پیش نیاید.

وی افزود: مرحله بعد مراجعه به واحد ثبتی مربوطه است و یک نوبت آگهی نوبتی انتشار می‌یابد. پس از انتشار آگهی، ۱۰ روز مهلت برای اعتراض وجود دارد. اگر اعتراضی صورت نگیرد، سند مالکیت صادر و تقدیم افراد می‌شود.

قولنامه‌های عادی هیچ سابقه‌ای در سازمان ثبت ندارند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک، صرفاً سابقه‌ی اسناد مالکیت رسمی و اسناد انتقالی را که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده‌اند، در سامانه‌های الکترونیک و جامع املاک نگهداری می‌کند. شهروندان می‌توانند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی مربوطه یا سکوی کاتب، سوابق نقل‌وانتقالات خود را مشاهده و پرینت بگیرند. اما در مورد قولنامه‌های عادی (غیر رسمی) که درجنگ از بین رفته‌اند، هیچ سابقه‌ای وجود ندارد؛ مگر اینکه همان ادعا بعداً به سند مالکیت رسمی تبدیل شود که در آن صورت در سامانه‌ها ثبت خواهد شد.

خدمات ثبتی در طول جنگ تحمیلی نه تنها متوقف نشد، بلکه افزایش یافت

قویدل با اشاره به شرایط جنگی کشور افزود: خوشبختانه در طول جنگ تحمیلی وقفه‌ای در صدور اسناد مالکیت رخ نداد. حتی در شرایطی که با یک‌سوم نیرو‌ها حضور داشتیم، اقدامات ثبتی نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته و خدمات خود را ارائه داده‌ایم.

جزئیات قانون الزام و سامانه ثبت ادعا؛ مهلت دو ساله برای ثبت ادعا

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره قانون الزام(مصوب اردیبهشت ۱۴۰۳) گفت: شورای راهبری این قانون به ریاست معاون اول قوه قضائیه هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد و علی‌رغم مشکلات جنگ، اجرای قانون به دقت پیگیری می‌شود.

قویدل افزود: به زودی با دستور رئیس قوه قضائیه، سامانه ثبت ادعا به صورت رسمی راه‌اندازی خواهد شد. بر اساس قانون الزام، از زمان راه‌اندازی رسمی این سامانه، همه افرادی که به یک ملک فاقد سند مالکیت (یا دارای سند به نام مدعی‌علیه) ادعایی دارند، ظرف دو سال باید ادعای خود را بارگذاری کنند. از زمان درج ادعا نیز دو سال فرصت برای پیگیری اقدامات قانونی خواهند داشت.

هشدار جدی به دارندگان اسناد دفترچه‌ای؛ پایان فرصت پنج‌ساله تبدیل به حدنگار

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: اسناد مالکیت دفترچه‌ای(قدیمی تا سال ۸۸) فاقد مختصات جغرافیایی UTM هستند، در حالی که اسناد حدنگار (تک‌برگ) با دقت کمتر از یک متر در سامانه کاداستر جانمایی شده‌اند و در مقابل بلایایی مثل جنگ، سیل و زلزله مقاوم‌اند.

قویدل افزود: قانون تبدیل اسناد دفترچه‌ای به حدنگار از بهمن‌ ۹۳ ابلاغ شد و پنج سال فرصت برای تبدیل در نظر گرفته بودند. آن پنج سال به پایان رسیده و در حال حاضر خدمات ثبتی به این اسناد دفترچه‌ای ارائه نمی‌شود بنابراین هرچه سریع‌تر برای تبدیل دفترچه‌های مالکیت به اسناد تک‌برگ و حدنگار اقدام کنید.

ثبت شرکت؛ نقطه آغاز فعالیت اقتصادی؛ پلمب کمتر از یک دقیقه

وی گفت: اداره کل ثبت شرکت‌ها یکی از زیرمجموعه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و نقطه آغاز هر فعالیت اقتصادی و تجاری، ثبت شرکت محسوب می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: با همکاری سازمان امور مالیاتی، دفاتر قانونی فیزیکی حذف و دفاتر قانونی الکترونیک راه‌اندازی شده است. اکنون امکان پلمب این دفاتر در کمتر از یک دقیقه در سامانه‌های ما فراهم شده؛ در حالی که پیش از این، در ماه‌های پایانی سال گاهی تا دو ماه طول می‌کشید تا پلمب انجام شود.

کاهش چشمگیر هزینه و صرفه‌جویی عظیم کاغذ

قویدل با اشاره به مزایای اقتصادی این طرح گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ که فرآیند الکترونیکی شدن دفاتر قانونی آغاز شد، هزینه این فرآیند ابتدا حداقل ۳۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون به ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش یافته است.

وی، مهم‌ترین دستاورد را صرفه‌جویی در مصرف کاغذ دانست و افزود: بیش از ۱۰۰ میلیون برگ کاغذ در سال صرفه‌جویی می‌شود.

اختلال سامانه‌ها در شرایط جنگی؛ قطعی منطقه‌ای به دلیل حملات سایبری

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک درباره وضعیت سامانه‌های ثبتی در دوران جنگ تحمیلی (اشاره به جنگ اخیر) گفت: به دلیل شرایط جنگی و برای حفظ ایمنی سامانه‌ها در برابر حملات سایبری، تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده بودیم. برخی اختلالات و قطعی‌ها که بعضاً منطقه‌ای بود به منظور جلوگیری از نفوذ سایبری صورت می‌گرفت.

قویدل افزود: گاهی به دلیل قطعی سامانه سایر دستگاه‌ها، ما نیز با کندی یا قطعی مواجه بودیم، اما هم‌اکنون همه سامانه‌ها فعال هستند.

معاملات عادی با سند تک‌برگ سبز رنگ ممنوع!

وی خطاب به مردم گفت: اگر قصد انجام معامله ملکی را دارید که سند آن تک‌برگ سبز رنگ است (مشمول قانون الزام)، حتماً از معامله عادی (قولنامه دستی) خودداری کنید و معامله را از طریق تشریفات قانون الزام انجام دهید تا دچار مخاطرات معاملات عادی نشوید.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار سند تک‌برگ در کشور صادر شده است.