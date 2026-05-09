کاراته‌کاران استان فارس در رده سنی پایه آقایان در مسابقات لیگ کاراته وان، ۲ نشان طلا، ۳ نقره و ۴ برنز را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در این رقابت‌ها ابوالفضل صادقی سرشت و ابوالفضل تمدن به نشان طلا دست یافتند؛ علیرضا ندیمی قصرالدشت، متین صادقی و محمد حسین انصاری صاحب کردن آویز نقره شدند و سید اسماعیل حسینی، حمید رضا رضایتی، روزبه امید بخش و محمد متین خسروی نشان برنز را کسب کردند.

تیم فارس در رده‌بندی نهایی پس از تهران، کرمان و لرستان، در جایگاه چهارم قرار گرفت.

این رقابت‌ها همزمان با انتخابی تیم ملی با حضور ۱۳۰۰ ورزشکار در همدان برگزار شد.