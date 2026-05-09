فعالیت عادی کارخانه چدن کویر خاوران با حمایت دادگستری خراسان جنوبی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: با توجه به عدم بهرهبرداری موقت قسمتی از معدن، تعدادی از ۲۳۰ کارگر این مجموعه تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ از حمایت بیمه بیکاری بهرهمند شدهاند و پس از آن به چرخه تولید بازمیگردند.
عبداللهی با تأکید بر اینکه این اقدام یک تصمیم موقت و حمایتی است، گفت: بدون اغراق، مابقی کارگران کماکان در محل کارخانه مشغول به فعالیت هستند و آن دسته از کارگرانی هم که از بیمه بیکاری استفاده میکنند، بلافاصله پس از رفع مشکل معدن، به محل کار خود بازخواهند گشت.
وی افزود: این تدبیر از سوی کارفرما و نهادهای حمایتی، نشاندهنده نگاه مسئولانه برای جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی است.
شرکت چدن کویر خاوران به عنوان یکی از واحدهای مهم صنعتی در زمینه تولید شمش چدن، کک متالوژی، آگلومره و شمش فولاد شناخته میشود و هدف از فعالیت این کارخانه، تأمین خوراک صنایع پاییندستی مانند تولید میلگرد، نبشی و تیرآهن و کمک به خودکفایی کشور در حوزه فولاد است.