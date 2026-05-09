پخش زنده
امروز: -
ماموران پلیس آگاهی آذربایجان غربی حین گشت زنی از۳ دستگاه نیسان ۴۶ راس احشام قاچاق کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی پالهنگ فرمانده انتظامی شهرستان پیرانشهر گفت: در پی تشدید مبارزه با قاچاق کالا وارز و کنترل خودروهای عبوری، ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی شهرستان به ۳ دستگاه نیسان مشکوک و آنها را متوقف نمودند.
وی افزود: در بازرسی از خودروهای توقیفی تعداد ۴۶ راس احشام قاچاق به ارزش نه میلیارد و هشتصد میلیون ریال کشف و ضبط کردند.
سرهنگ علی پالهنگ ادامه داد: در این رابطه سه دستگاه خودرو توقیف و ۳ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی شدند.