به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی پالهنگ فرمانده انتظامی شهرستان پیرانشهر گفت: در پی تشدید مبارزه با قاچاق کالا وارز و کنترل خودرو‌های عبوری، ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی حین گشت زنی در محور‌های مواصلاتی شهرستان به ۳ دستگاه نیسان مشکوک و آنها را متوقف نمودند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو‌های توقیفی تعداد ۴۶ راس احشام قاچاق به ارزش نه میلیارد و هشتصد میلیون ریال کشف و ضبط کردند.

سرهنگ علی پالهنگ ادامه داد: در این رابطه سه دستگاه خودرو توقیف و ۳ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی شدند.