به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دکتر خالد عیایشه رئیس مرکز بهداشت خرمشهر درباره شیوع هانتاویروس در برخی نقاط جهان گفت؛ انتقال انسان به انسان در این بیماری نادر گزارش شده است.

دکتر عیایشه افزود؛ مخزن این بیماری جوندگان هستند از این رو عمده‌ترین راه انتقال این ویروس از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم با جوندگان آلوده است.

وی خاطر نشان کرد: استنشاق ذرات معلق ادرار، مدفوع و بزاق جوندگان آلوده، تماس مستقیم با جوندگان آلوده یا لانه آنها و گزش با جوندگان آلوده از راه‌های انتقال هانتاویروس هستند.

دکتر عیایشه افزود؛ علائم ریوی مانند تب ناگهانی، درد عضلانی شدید، تهوع و استفراغ، تنگی نفس و علائم کلیوی همچون تب، اُفت فشارخون، مشکلات کلیوی و خونریزی، از نشانه‌های بالینی این بیماری است.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر با اشاره به راه‌های پیشگیری از این بیماری مثل پرهیز از تماس با فضولات جوندگان، استفاده از ماسک و دستکش هنگام تمیزکاری، کنترل جمعیت جوندگان، خودداری از لمس جوندگان زنده یا مرده، ضدعفونی محل‌های مشکوک قبل از جارو کردن.. از شهروندان خواست بدون توجه به شایعات، اطلاعات معتبر را فقط از منابع و مقام‌های رسمی کسب کنند.