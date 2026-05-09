به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی ساری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در یکی محلات ساری، موضوع با جدیت و تلاش شبانه روزی در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ علی قیصری افزود: ماموران کلانتری۱۳ شهرستان ساری با اقدامات فنی، متهم را شناسایی و در یک اقدام ضربتی دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم در بازجویی انجام شده به سرقت ۱۸ دوربین مداربسته از یک موسسه اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی ساری خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.