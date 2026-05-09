۳ هزار و ۷۵۶ واحد موتورخانه در استان بهسازی و بهینه سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: طرح بهسازی موتورخانه‌ها با هدف کاهش مصرف گاز برای ۱۳۷ مشترک شامل ۳۸۸ واحد موتورخانه اجرا و برای آن ۲۱۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.

محمودی افزود: در همین راستا، طرح جایگزینی بخاری‌های فرسوده نیز در سال گذشته اجرا شد و در آن ۳ هزار و ۱۸۲ دستگاه بخاری کم‌مصرف در قالب انواع B و C نصب و جایگزین تجهیزات قدیمی شد.

وی گفت: همچنین در حوزه هوشمندسازی، ۳۹۰ سامانه هوشمند موتورخانه در سال ۱۴۰۴ نصب و راه‌اندازی شد که به بهبود کنترل و مدیریت مصرف انرژی کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: تاکنون طرح بهینه‌سازی و بهسازی در مجموع برای ۳ هزار و ۷۵۶ واحد موتورخانه در سطح استان اجرا شده است.

محمودی افزود: در بخش تجهیزات نیز در مجموع ۳ هزار و ۱۸۲ بخاری فرسوده با بخاری‌های کم‌مصرف در بخش‌های مختلف از جمله مساجد، اماکن نظامی و انتظامی و خانوار‌های زیر پوشش نهاد‌های حمایتی جایگزین شده است.

وی گفت: همچنین تعداد ۳۹۰ سیستم هوشمند موتورخانه در سطح استان نصب شده که بیانگر توسعه تدریجی زیرساخت‌های هوشمندسازی در حوزه انرژی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اقدامات تکمیلی گفت: طراحی نرم‌افزار تخصصی سنجش اثربخشی طرح‌های بهینه‌سازی موتورخانه‌ها نیز انجام شده و به‌عنوان ابزار پشتیبان در ارزیابی عملکرد طرح‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محمودی افزود: همچنین طرح «همیار انرژی» با همکاری آموزش و پرورش استان اجرا شده و ۳ هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز و معلم در آن مشارکت دارند.

به گفته وی، در قالب این طرح، پایش روزانه دمای مدارس توسط دانش‌آموزان انجام و گزارش‌های آن به‌صورت مستمر به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود و همچنین نرم‌افزار آموزشی این طرح در بستر شبکه «شاد» طراحی و اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: تولید محتوای آموزشی از جمله طراحی بازی «خانه گرم شب‌تاب‌ها» و تألیف کتاب «مهمان شهر مورچه‌ها» برای مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی نیز در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی انجام شده است.