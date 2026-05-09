عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه مجلس با تأکید بر اهمیت انضباط مالی و نقش سیاستهای پولی در شاخصهای اقتصادی، گفت: اجرای دقیق احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتقاء انضباط مالی میتواند ضمن تقویت تولید صادراتمحور، به تقویت بازار سرمایه منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهروز محبی نجمآبادی درباره اهمیت ارتقاء انضباط مالی در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: انضباط نظام مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و سیاستهای پولی یک کشور اثرات، یکسویه و دوسویهای بر شاخصهای اقتصادی دارد.
نماینده مردم «سبزوار، جوین، جغتای» در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه میتواند تولید را به شکل واقعی و بهویژه تولید صادراتمحور ارزآور بهصورت جدی پشتیبانی کند و همچنین بورس و بازار سرمایه را در جایگاه واقعی، پایهای و اساسی خود تثبیت کرده و از تأثیرپذیری آن از تحولات روانی جلوگیری کند، مباحث مالی و پولی است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: این موضوعات از جمله مباحث مهمی است که در حوزه وزارت اقتصاد باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و سایر وزارتخانهها نیز باید همخوانی و همراهی لازم را بهویژه در حوزههای اقتصادی با این وزارتخانه داشته باشند.
محبی نجمآبادی تأکید کرد: همچنین اجرای سیاستهای مالی مبتنی بر عدالت و مبانی نظام اسلامی میتواند رضایت عمومی را افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر برنامه هفتم توسعه نیز بر تمامی این موارد، از جمله انضباط مالی تأکید دارد. این برنامه حاصل کار کارشناسی گسترده و مبتنی بر نظرات دستگاهها، نهادها و وزارتخانههاست و بهصورت دقیق و عملیاتی تدوین شده و دولتمردان باید به مباحث مطروحه نظیر ارتقای انضباط مالی نیز توجه جدی داشته باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: قطعاً برنامه هفتم توسعه حاوی مباحث ارزشمندی است که در صورت اجرای صحیح، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.