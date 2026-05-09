فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از کشف ۵۰ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع شامل بنزین، گازوئیل و تینر در شهرستان ملارد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران اعلام کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ملارد با شناسایی محل نگهداری و انبار فرآورده‌های نفتی در صفادشت ملارد، در بازرسی از آن ۵۰ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

این فرآورده‌ها شامل بنزین، گازوئیل و تینر بوده و ماموران پلیس غرب استان تهران در این خصوص یک متهم را نیز دستگیر کردند.

کارشناسان ارزش فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع مکشوفه را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.