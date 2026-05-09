مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی، از اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی در زیرساخت‌های آبرسانی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، توکلی گفت: پارسال ۷۷ کیلومتر از خطوط انتقال آب شامل ۳ کیلومتر در مناطق شهری و ۷۴ کیلومتر در مناطق روستایی بازسازی و نوسازی شده است.

به گفته وی برای ارتقای پایداری شبکه و کاهش هدررفت آب، ۵ هزار و ۷۸۱ رشته انشعاب فرسوده شامل دو هزار و ۴۱۳ مورد در شهر‌ها و سه هزار و ۳۶۸ مورد در روستا‌ها اصلاح و نوسازی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی، بازسازی ۱۱۴ کیلومتر از شبکه توزیع آب شامل ۲۶ کیلومتر در شهر‌ها و ۸۸ کیلومتر در روستا‌ها را از دیگر اقدامات در بخش شبکه توزیع اعلام کرد.

توکلی هدف از این اقدامات را افزایش کیفیت خدمات، کاهش تلفات آب و بهبود پایداری شبکه در مناطق شهری و روستایی استان عنوان کرد.