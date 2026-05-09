مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران از روند نصب و راه‌اندازی نخستین سامانه ترکیبی خشک‌سازی حرارتی و پیرولیز لجن فاضلاب کشور در تصفیه‌خانه غرب تهران (فیروز بهرام) بازدید کرد؛ سامانه‌ای که با ظرفیت پردازش روزانه ۱۰۰ تن لجن، نقش مهمی در تکمیل چرخه مدیریت لجن در پایتخت خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پاون، احمد سلامت در جریان بازدید از کارخانه پیرولیز لجن در تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران، در گفت‌و‌گو با پیمانکار و مجریان طرح در جریان آخرین روند نصب و راه‌اندازی قرار گرفت.

در این بازدید، گزارش جامعی از نحوه عملکرد کارخانه، میزان صرفه‌جویی انرژی و ظرفیت تولید محصولات با ارزش‌افزوده ارائه شد.

فناوری پیرولیز با تجزیه لجن در دما‌های بالا و در غیاب اکسیژن، امکان کاهش قابل‌توجه حجم لجن، حذف عوامل بیماری‌زا و تبدیل مواد آلی به محصولات ارزشمند نظیر بیوچار، بایواویل و گاز سنتز را فراهم می‌کند.

این فرآیند علاوه بر کاهش چشمگیر حجم لجن و هزینه‌های دفع، با تولید مواد سوختی و ارتقای بهره‌وری انرژی، به‌عنوان راهکاری مؤثر در مدیریت پایدار لجن شناخته می‌شود.

بر اساس اعلام مسئولان پروژه، پروژه پیرولیز فیروزبهرام به عنوان نخستین تجربه ملی در این حوزه، قابلیت پردازش روزانه حدود ۱۰۰ تن لجن و تولید نزدیک به ۲۵ تن بیوچار را دارد.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران در حاشیه این بازدید اظهار کرد: با بهره‌برداری رسمی از این کارخانه در آینده نزدیک، چرخه مدیریت لجن در تهران تکمیل خواهد شد و تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران می‌تواند به الگویی برای توسعه فناوری‌های نوین و حرکت به سمت اقتصاد سبز در صنعت فاضلاب کشور تبدیل شود.