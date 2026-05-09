معاونت علمی و یک شرکت با امضای تفاهم‌نامه‌ای، توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی مبتنی بر بلاکچین بومی و توکنیزه‌سازی دارایی‌ها را برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و شرکت داده‌های غیرمتمرکز با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، مسیر توسعه زیرساخت‌های نوین تأمین مالی مبتنی بر بلاکچین بومی و توکنیزه‌سازی دارایی‌های مشهود و نامشهود را با هدف تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به منابع مالی پایدار هموار کردند.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و ایجاد بستر‌های نوین تأمین مالی در حوزه فناوری‌های پیشرفته و دانش‌بنیان به امضا رسیده است.

این تفاهم‌نامه با حضور حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و فرید جاهدی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت داده‌های غیرمتمرکز ایده‌رو منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه طراحی، پیاده‌سازی، بهره‌برداری، راهبری و پشتیبانی از زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال مبتنی بر بلاکچین بومی «هکاس» همکاری خواهند کرد.

هدف اصلی این همکاری، فراهم‌سازی بستر توکنایز دارایی‌ها با تمرکز ویژه بر دارایی‌های نامشهود بخش خصوصی است؛ موضوعی که اجرای عمومی آن، منوط به تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در آینده نزدیک خواهد بود.

در همین راستا، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از طریق مکاتبات و نامه‌های تخصصی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار، پیگیری‌های لازم را برای تبیین چارچوب‌های حقوقی، مالی و اجرایی توکنایز دارایی‌های نامشهود انجام داده و نقش فعالی در هم‌افزایی نهادی و تسهیل‌گری این فرآیند ایفا می‌کند.

لازم به ذکر است، اگرچه توکن‌سازی اموال و دارایی‌های دولت در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت پیش‌بینی شده است، اما در این همکاری، توسعه سازوکار‌های توکنایز دارایی‌های بخش خصوصی و به‌ویژه دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان اولویت اصلی مورد توجه قرار دارد؛ دارایی‌هایی که نقش کلیدی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری‌محور کشور ایفا می‌کنند.

در چارچوب این تفاهم‌نامه، معاونت علمی حمایت معنوی از طراحی و راه‌اندازی زیرساخت‌های مورد نظر را بر عهده داشته و از طریق اطلاع‌رسانی و معرفی طرح‌ها و فعالان حوزه فناوری، زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجادشده را برای بازیگران زیست‌بوم نوآوری فراهم می‌سازد.

همچنین این معاونت در تعامل با نهاد‌های سیاست‌گذار و دستگاه‌های ذی‌ربط، نقش تسهیل‌گر در اجرای مفاد تفاهم‌نامه خواهد داشت. از سوی دیگر، شرکت داده‌های غیرمتمرکز ایده‌رو مسئولیت توسعه زیرساخت‌های فنی و ارائه خدمات تخصصی را بر عهده دارد.

ایجاد سازوکار‌های توکنایز دارایی‌های نامشهود، راه‌اندازی بستر معاملات این دارایی‌ها، توسعه زیرساخت فاکتورینگ در بازار‌های فین‌تک با هدف مدیریت ریسک و افزایش شفافیت مالی و طراحی داشبورد‌های مدیریتی و نظارتی از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.

همچنین توسعه بستر‌های تأمین مالی مبتنی بر بلاکچین و کوربانکینگ، ایجاد زیرساخت تسهیل فاکتورینگ دانش‌بنیان، فراهم‌سازی بازار ثانویه دارایی‌های نامشهود و ارائه خدمات به فعالان زیست‌بوم نوآوری شامل صاحبان طرح، سرمایه‌گذاران و کارگزاران، از دیگر محور‌های این همکاری به شمار می‌رود. اجرای مفاد تفاهم‌نامه نیز از طریق تشکیل یک کمیته اجرایی مشترک میان دو طرف پیگیری خواهد شد.