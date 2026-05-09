استاندار همدان، به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، در بخشی از این پیام آمده است: هجدهم اردیبهشت ماه روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، جلوهای از شکوه اندیشه والای بشردوستی و آیینهای روشن از تعهد، ایثار و مسئولیتپذیری در قبال کرامت انسانی است ، روزی که جایگاه و عظمت نهادی اثرگذار را در عرصههای ملی و بینالمللی یادآور میشود.
جمعیت هلال احمر، بهعنوان یکی از ارکان بنیادین نظام امداد و نجات و از پیشگامان حوزه خدمات بشردوستانه، نقشی بیبدیل در حفظ جان و سلامت انسانها، ارتقای تابآوری اجتماعی و مدیریت مؤثر بحرانها ایفا میکند.
نقشی که در زمان وقوع حوادث و سوانح، جلوهای عینی از همبستگی، نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی را به نمایش گذاشته و بر اهمیت راهبردی این نهاد میافزاید.
بدینوسیله، فرارسیدن این مناسبت فرخنده را به مدیران، کارکنان خدوم، امدادگران ایثارگر و داوطلبان فداکار این نهاد تبریک عرض نموده، مراتب تقدیر و امتنان خود را از تلاشهای خالصانه و مجاهدتهای شبانهروزی ایشان در مسیر کاهش آلام انسانی و اعتلای ارزشهای والای بشری ابراز میداریم.
امید است در پرتو عنایات الهی، در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری (حفظه الله)، در استمرار این مسیر، شاهد تعالی روزافزون این نهاد انساندوست و گسترش هرچه بیشتر خدمات اثربخش آن در سطح جامعه و عرصههای بینالمللی باشیم.
حمید ملانوریشمسی
استاندار همدان و عضو شورای عالی هلال احمر کشور