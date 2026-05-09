پخش زنده
امروز: -
دشت گل های شقایق در اردیبهشت روستای هوک شهرضا تماشایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روستای هوک در ۴۶ کیلومتری جنوب شهرضا در مسیر شهرضا به سمیرم واقع شده است. این روستا در فصل تابستان ییلاق ایل قشقایی است و جمعیت آن در این فصل به بیش از ۳۵۰ نفر می رسد.
شغل بیشتر مردم روستای هوک کشاورزی و محصول شاخص آن سیب است.
گردو، زردآلو، هلو، گندم، جو، حبوبات و صیفی جات از دیگر محصولات کشاورزی این روستاست.
آب و هوای معتدل کوهستانی و هوای خنک آن در فصل تابستان، مناظر زیبای طبیعی و وجود چشمه ها و قنات ها و گیاهان دارویی در اطراف روستا، این روستا را به جاذبه گردشگری برای مردم شهرستان شهرضا و جنوب استان تبدیل کرده است.