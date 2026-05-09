به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روستای هوک در ۴۶ کیلومتری جنوب شهرضا در مسیر شهرضا به سمیرم واقع شده است. این روستا در فصل تابستان ییلاق ایل قشقایی است و جمعیت آن در این فصل به بیش از ۳۵۰ نفر می رسد.

شغل بیشتر مردم روستای هوک کشاورزی و محصول شاخص آن سیب است.

گردو، زردآلو، هلو، گندم، جو، حبوبات و صیفی جات از دیگر محصولات کشاورزی این روستاست.

آب و هوای معتدل کوهستانی و هوای خنک آن در فصل تابستان، مناظر زیبای طبیعی و وجود چشمه ها و قنات ها و گیاهان دارویی در اطراف روستا، این روستا را به جاذبه گردشگری برای مردم شهرستان شهرضا و جنوب استان تبدیل کرده است.