به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،در روز‌هایی که آموزش مدارس به صورت مجازی دنبال می‌شود، معلمان مدرسه شهید حسنی روستای شیت نکا با راه اندازی کلاس‌های آموزشی در محیط طبیعی روستا و برگزاری جلسات در مسجد روستا، تلاش می‌کنند روند یادگیری دانش آموزان قطع نشود و آموزش‌های درسی و دینی به صورت منسجم ارائه شود.

در این اقدام فرهنگی، دانش آموزان مدرسه شهید حسنی ابتدا در روز‌های مشخص برای ادامه آموزش به طبیعت روستا هدایت می‌شوند تا معلمان ضمن توضیح مطالب، با روش‌های آموزشی متناسب با فضای باز، به رفع اشکال و پیگیرییادگیری دانش آموزان بپردازند.

همچنین معلمان این مدرسه، دانش آموزان را به مسجد روستا می‌برند تا در کنار آموزش موضوعات درسی، آموزش‌های دینی و احکام نیز ارائه شود. بر اساس این برنامه، جلسات مسجد محور با هدف تقویت فهم مسائل دینی، یادگیری درست احکام و نیز پاسخگویی به پرسش‌های دانش آموزان برگزار می‌شود تا چراغ علم و دانش در کنار چراغ ایمان روشن بماند.

این ابتکار آموزشی با محوریت مدرسه، مسجد و طبیعت روستا، نشان می‌دهد در شرایط آموزش مجازی نیز می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بومی و اجتماعی، آموزش را هدفمندتر و مؤثرتر پیش برد و ارتباط آموزشی دانش آموزان با معلمان را حفظ کرد.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد.