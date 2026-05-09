قسمت جدید پادکست در مسیر آزمون با هدف اطلاع‌رسانی دقیق، در عین حال ساده و قابل‌فهم، ویژه متقاضیان ثبت نام در آزمون‌های استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی منتشر شد.

ثبت نام در آزمون مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این قسمت‌ها فرآیند ثبت‌نام، شرایط و ضوابط پذیرش در مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) و نمونه دولتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ بیان شده است.

این راهنمای صوتی که توسط اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور تهیه شده، با رویکردی کاربردی تلاش دارد مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز متقاضیان را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله ارائه کند.

در بخش مربوط به متقاضیان ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد، شرایط شرکت در آزمون، نحوه برگزاری آزمون، زمان پاسخگویی، مراحل ثبت‌نام اینترنتی و نکات مهم در انتخاب اولویت‌ها به‌طور کامل تبیین شده است.

همچنین در بخش ویژه متقاضیان ورودی پایه دهم مدارس استعداد‌های درخشان و نمونه دولتی، شرایط معدل، ساختار آزمون، جزئیات ثبت نام، نحوه تأثیر نمرات و فرآیند ثبت‌نام تشریح شده است.

این پادکست‌ها با هدف افزایش آگاهی متقاضیان، کاهش ابهامات و تسهیل دسترسی به اطلاعات رسمی تهیه شده و در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس قرار دارد.