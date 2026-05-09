وزیر امور خارجه کوبا با محکوم کردن دور جدید تحریمهای آمریکا علیه این کشور، از جامعه بینالمللی خواست تا «صدای خود را برای متوقف کردن تهدید نظامی و محاصره اقتصادی ایالات متحده علیه مردم کوبا بلند کنند».
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «برونو رودریگس» وزیر امور خارجه کوبا در پیامی در رسانههای اجتماعی، از بیانیهای که به تازگی توسط مجلس ملی این کشور در اعتراض به آخرین دور از تحریمهای آمریکا امضا شد، حمایت کرد؛ وی اعلام کرد: «ما از اعلامیه کمیته روابط بینالملل مجلس ملی کوبا که فرمان اجرایی اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) دولت ایالات متحده را رد میکند، حمایت میکنیم.»
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در این فرمان اجرایی جدید، تحریمها علیه کوبا به بهانه تهدید علیه امنیت ملی را گسترش داده که شامل مقامهای جدید دولت کوبا میشود. بر اساس بیانیه کاخ سفید، تحریمهای جدید افراد، نهادها و وابستگان آنها را که از دستگاه امنیتی دولت کوبا حمایت میکنند یا در فساد یا نقض جدی حقوق بشر همدست هستند و همچنین ماموران، مقامات یا حامیان دولت را هدف قرار میدهد.
مجلس ملی کوبا با صدور بیانیهای، اقدامات کاخ سفید به عنوان راهی برای «تشدید جنگ اقتصادی که هدف آن تشدید مجازات جمعی غیرقانونی و غیراخلاقی مردم کوبا است» را مورد انتقاد قرار داد.
به باور نمایندگان مجلس کوبا، این اقدام «بار دیگر» حاکمیت این جزیره را نقض کرده و «با فشار و تهدید اشخاص ثالث به تحریمهای ثانویه اضافی برای جلوگیری از انجام عملیات مالی تجاری با کوبا، محاصره را به شدت بینالمللی میکند.»
وزیر امور خارجه کوبا در پیام خود به طور مستقیم از جامعه بینالمللی و «نمایندگان پارلمانهای جهان» خواست تا «صدای خود را برای متوقف کردن تهدید نظامی، محاصره اقتصادی و تحریم انرژی اعمال شده توسط ایالات متحده علیه مردم کوبا بلند کنند.»
«میگل دیاز کانل» رئیسجمهوری کوبا نیز از آخرین تحریمهای واشنگتن علیه هاوانا به شدت انتقاد کرده و اظهار داشت که این یک «تجاوز یکجانبه» است که بخشی از موجی از اقدامات «غیرقانونی» اعمال شده توسط واشنگتن را شامل میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز پنجشنبه گذشته از اعمال تحریمها علیه یک شرکت تحت کنترل ارتش کوبا و مدیر آن و همچنین یک شرکت معدنی به عنوان بخشی از تشدید محاصره و فشار دولت ترامپ علیه این جزیره و مقامهای آن خبر داد.
در همان روز، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که محاصره سوخت اعمال شده بر این کشور کارائیبی از ابتدای سال جاری میلادی، پیامدهای جدی برای توسعه و حقوق بشر در این جزیره به همراه دارد.