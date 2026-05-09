فدراسیون جهانی و کنفدراسیون والیبال آسیا تقویم مسابقات باشگاهی و بین المللی سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را اعلام کردند.

اعلام تقویم مسابقات والیبال باشگاهی و بین المللی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فهرست تقویم مسابقات بین المللی جهانی و آسیایی در رده‌های سنی بر اساس اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا و فدراسیون جهانی والیبال و همچنین فصل مسابقات باشگاهی در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به قرار زیر است:

باشگاهی ۲۰۲۶-۲۰۲۷: زنان دهم مهر ۱۴۰۵ (دوم اکتبر ۲۰۲۶) تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۶ (دوم می ۲۰۲۷)، مردان ۲۴ مهر ۱۴۰۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۲۶) تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۶ (۱۶ می ۲۰۲۷) و مسابقات باشگاه‌های جهان مردان ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۵ (۱۴ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۶)

باشگاهی ۲۰۲۷-۲۰۲۸: زنان ۱۲ مهر ۱۴۰۶ (۴ اکتبر ۲۰۲۷) تا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۷ (۲۳ آوریل ۲۰۲۸)، مردان ۲۶ مهر ۱۴۰۶ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۷) تا ۱۸ اردیهشت ۱۴۰۷ (۷ می ۲۰۲۸) و مسابقات باشگاه‌های جهان مردان ۲۲ تا ۲۸ آذر ۱۴۰۶ (۱۳ تا ۱۹ دسامبر)

مسابقات رده‌های سنی ۲۰۲۶ سالنی: مسابقات کمتر از ۱۸ سال آسیا (دختر و پسر) و مسابقات کمتر از ۱۷ سال جهان (دختر و پسر)

مسابقات رده‌های سنی ۲۰۲۷ سالنی: مسابقات کمتر از ۱۶ سال آسیا (دختر و پسر)، مسابقات کمتر از ۱۹ سال جهان (دختر و پسر) و مسابقات کمتر از ۲۰ سال آسیا (دختر و پسر)

مسابقات رده‌های سنی ۲۰۲۶ ساحلی: مسابقات کمتر از ۱۸ سال آسیا (دختر و پسر) و مسابقات کمتر از ۱۸ سال جهان (دختر و پسر)

مسابقات رده‌های سنی ۲۰۲۷ ساحلی: مسابقات کمتر از ۲۰ سال آسیا (دختر و پسر) و مسابقات کمتر از ۲۰ سال جهان (دختر و پسر)