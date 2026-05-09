رئیس اتحادیه فرش دستباف تهران:
تولید فرش متوقف نشد؛ ۸ میلیون نفر از این صنعت ارتزاق میکنند
به گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان فرش دستباف تهران، تولید فرش متوقف نشده است و ۸ میلیون نفر از این صنعت ارتزاق میکنند.
مسعود سپهرزاد، در گفتوگو با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
، با اشاره به تداوم تولید در شرایط خاص کشور افزود: صنعت فرش دستباف همچنان فعال است و حدود ۲ میلیون نفر در سراسر کشور در این حوزه مشغول به کار هستند؛ صنعتی که به گفته او در صورت حمایت، میتواند اشتغال و صادرات بیشتری برای کشور ایجاد کند.
وی گفت: با وجود شرایط خاص کشور، تولید فرش دستباف با افت همراه شد، اما هیچگاه متوقف نشد و همچنان در حال انجام است.
سپهرزاد افزود: بر اساس آخرین آمار، حدود ۲ میلیون نفر در سراسر کشور در حوزه فرش دستباف فعالیت میکنند که اگر اعضای خانوادههای آنان را نیز در نظر بگیریم، حدود ۸ میلیون نفر از این صنعت درآمد و ارتزاق دارند.
وی با تأکید بر ظرفیت بالای اشتغالزایی این صنعت اضافه کرد: فرش دستباف میتواند درآمد و اشتغال مناسبی ایجاد کند، به شرط آنکه مورد حمایت قرار گیرد.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان فرش دستباف تهران، مهمترین مطالبه فعالان این حوزه را حمایت بیمهای از بافندگان عنوان کرد و گفت: درخواست ما این است که سازمان تأمین اجتماعی حمایت بیشتری از بیمه بافندگان داشته باشد، زیرا این اقدام میتواند به افزایش اشتغال و رونق بیشتر تولید منجر شود.
وی ادامه داد: هرچه تولید افزایش پیدا کند، صادرات نیز بیشتر خواهد شد، چراکه نیاز داخلی کشور به فرش دستباف تنها حدود ۱۵ درصد از میزان تولید است و بخش عمده محصولات به بازارهای صادراتی اختصاص دارد.
سپهرزاد با اشاره به چالشهای موجود در این صنعت گفت: در حال حاضر مشکلات ارزی و حملونقل از جمله موانع پیشروی صادرات فرش دستباف به شمار میرود.
وی ادامه داد: سال گذشته مشکلی در تأمین مواد اولیه وجود نداشت و تولیدکنندگان از این بابت با چالش جدی مواجه نبودند.