پخش زنده
امروز: -
در فروردین امسال، ۱۱۷ هزار و ۶۷۸ مسافر با ناوگان حمل و نقل برون شهری استان جا به جا شدند که حاکی از کاهش ۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی گفت: این تعداد مسافر در قالب ۱۲ هزار و ۸۰۷ سفر انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۴۱.۵ درصد کاهش را نشان میدهد.
سبحانی اظهارکرد: از مجموع مسافران جا به جا شده، ۷۱.۴ درصد مربوط به سفرهای درون استانی و ۲۸.۶ درصد مربوط به سفرهای برون استانی است.
وی ادامه داد: در این مدت، ۶۶ هزار و ۶۰۶ مسافر معادل ۵۶.۶ درصد با مینی بوس، ۳۷ هزار و ۴۷۹ مسافر معادل ۳۱.۸ درصد توسط اتوبوس و ۱۳ هزار و ۵۹۳ مسافر معادل ۱۱.۵ درصد توسط سواری کرایه عمومی جا به جا شدهاند.
به گفته سبحانی، ۴۱ شرکت حمل و نقل مسافربری، ۱۳۲۶ راننده و ۸۴۱ دستگاه ناوگان کار جابهجایی مسافر در استان را انجام میدهند.