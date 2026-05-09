ملیپوش وزن منفی ۸۱ کیلوگرم جودوی ایران با شکست در دور نخست رقابتهای جایزه بزرگ قزاقستان، از دور مسابقات کنار رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جریان رقابتهای وزن ۸۱- کیلوگرم جودوی جایزه بزرگ قزاقستان، امروز شنبه الیاس پرهیزگار از ایران در نخستین مبارزه خود به مصاف «دیوید لیما» از برزیل رفت و با پذیرش شکست مقابل حریف خود از دور رقابتها کنار رفت.
پرهیزگار چند روز پیش نیز با شکست در دور نخست رقابتهای جایزه بزرگ تاجیکستان، از دور مسابقات کنار رفته بود.
فردا یکشنبه و در روز پایانی این رقابتها، در وزن ۹۰- کیلوگرم، امیرعباس چوپان در نخستین دیدار خود برابر ولاد ویزان از رومانی به روی تاتامی خواهد رفت.
در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم نیز محمدپوریا بناییان در دور نخست استراحت میکند، سپس به مصاف گرزگورز ترسینسکی از لهستان میرود. بناییان در صورت پیروزی در این مبارزه، در دیدار بعدی به مصاف تیمن دیابی از فرانسه خواهد رفت.