مدیر امور آبفای شهرستان بافق: طرحهای تقویت شبکه، بهبود زیرساختها و برخورد با مشترکان پرمصرف در روستاهای دهستانهای مبارکه، کوشک و سبزدشت تداوم مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زعیمیزاده در نشست با معاون فرماندار و بخشدار مرکزی بافق که با هدف بررسی مصوبات کارگروه توسعه سه دهستان بخش مرکزی برگزار شد، گزارشی از آخرین اقدامات انجامشده برای تأمین آب روستاهای این منطقه ارائه کرد و گفت: طرحهای تقویت شبکه، بهبود زیرساختها و برنامهریزی برای کاهش مشکلات کمآبی در روستاهای تحت پوشش، با جدیت در حال پیگیری و اجراست.
او با اشاره به چالشهای موجود در آبرسانی به برخی روستاها، بر عزم این امور برای رفع مسائل از طریق اجرای طرحهای عمرانی و بهکارگیری راهکارهای مدیریت مصرف تأکید کرد.
همچنین معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بافق خواستار همراهی بیشتر شرکت آبفا در تأمین زیرساختهای آب طرحهای نهضت ملی مسکن شد و بخشدار مرکزی نیز با قدردانی از همکاریهای آبفا، بر نصب کنتورهای حجمی و برخورد قانونی با مشترکان پرمصرف تأکید کرد.