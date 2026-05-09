نماینده ولی فقیه در کردستان با تبریک هفته هلال احمر گفت: این سازمان نماد همدلی، انسان دوستی و امیدآفرینی در ایام بحرانی و دشوار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی در دیدار با مدیران و کارکنان جمعیت جمعیت هلال‌احمر استان ضمن قدردانی از خدمات این مجموعه اظهار داشت: در ایام جنگ تحمیلی سوم استان کردستان متحمل فشارها و خسارات زیادی شد اما همراهی مردم، تلاش نیروهای امدادی، خدماتی، درمانی و امنیتی باعث شد بخش زیادی از مشکلات مدیریت و آسیب‌ها کاهش پیدا کند.

وی باقدردانی از روحیه خدمت در جمعیت هلال‌احمر گفت: خدمت به مردم، ارزش و جایگاهی والا دارد و گاهی کمک به بندگان خدا و گره‌گشایی از مشکلات مردم، اثری به‌مراتب عمیق‌تر از بسیاری عبادت‌های فردی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: لباس هلال‌احمر، لباس خدمت و امیدآفرینی است و هر کسی توفیق پوشیدن این لباس را پیدا نمی‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی ابراز امیدواری کرد: که مجموعه هلال‌احمر کردستان با تکیه بر روحیه جهادی، اخلاق‌مداری و آموزه‌های قرآنی، در مسیر خدمت به جامعه موفق باشند.

وی در پایان به ایستادگی مردم ایران در برابر فشارها و تهدیدها اشاره کرد و گفت: مقاومت ملت ایران نشان داد این ملت در شرایط سخت نیز ایستادگی می‌کنند.