به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سردار سید موسی حسینی گفت: مأموران ایستگاه های بازرسی پلیس شاهرود به ۳ دستگاه کامیون خرده بار که از شرق کشور به سمت پایتخت در حرکت بودند مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود : پلیس پس از بررسی بار کامیون ها انواع کالای قاچاق از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی داروهای بدون مجوز و کاغذ دیواری به ارزش بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال کشف کردند.

سردار حسینی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع قانونی از مردم خواست برای حمایت از تولید داخل اخبار و اطلاعات در این زمینه و سایر مسائل انتظامی را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.