پخش زنده
امروز: -
خانه سینما فراخوانی را برای انتشار خاطرهنویسی و داستان کوتاه با موضوع «تابآوری در جنگ» منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانه سینما با هدف مستندسازی تاب آوری ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی سوم فراخوان داستان کوتاه ویژه کودکان و نوجوانان را منتشر کرد.
بر اساس این فراخوان از کودکان و نوجوانان در مقاطع سنی ۷ تا ۱۷ سال دعوت میشود تا در فراخوان خاطره نویسی و نگارش داستان کوتاه بر پایه رخدادهای ناشی از جنگ در زندگی خانوادگی شرکت کنند.
آثار برگزیده این فراخوان در قالب کتاب چاپ و منتشر خواهد شد. درصورت انتخاب هر یک از خاطرهها با داستانهای کوتاه برای اقتباس سینمایی، حقوق مادی اثر خریداری خواهد شد.
شرکت کنندگان مجاز هستند با ارسال یک خاطره یا داستان کوتاه (حداکثر تا ۲۰۰۰ کلمه) در قالب فایل word همراه با شماره تماس و مشخصات خود به شماره ۰۹۱۹۴۲۱۰۸۴۵ در اپلیکیشن بله در این فراخوان شرکت کنند.
مهلت ارسال آثار از ۱۵ خرداد تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ است و نتایج فراخوان و اعلام برندگان در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.