به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در جنگ تحمیلی سوم این شرکت فعال صنعتی کشورمان از جنایات دشمن آمریکایی صهیونیستی در امان نبود و دچار خسارت شد، خساراتی که زمزمه مشکلات مالی را در هفته اخیر برای باشگاه سپاهان و تیم‌های ورزشی آن به دنبال داشته است.

در این بین باشگاه سپاهان همراه با مسئولان و ورزشکاران آن بدون توجه به شایعات قرار است امسال هم پرقدرت در ورزش ایران مثل گذشته حضور داشته باشد.

باشگاه سپاهان در حال حاضر در ۱۸ رشته ورزشی فعالیت مستمر و حرفه‌ای در لیگ‌های مختلف کشوری دارد و با داشتن بیش از ۶ هزار ورزشکار فعال بزرگترین باشگاه ورزشی در ایران و آسیا محسوب می‌شود.