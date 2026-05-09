باشگاه فولادمبارکه سپاهان با حمایتهای شرکت فولادمبارکه همواره در چند دهه اخیر سهم بسزایی در افتخار آفرینیهای ورزش ایران در میادین بین المللی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در جنگ تحمیلی سوم این شرکت فعال صنعتی کشورمان از جنایات دشمن آمریکایی صهیونیستی در امان نبود و دچار خسارت شد، خساراتی که زمزمه مشکلات مالی را در هفته اخیر برای باشگاه سپاهان و تیمهای ورزشی آن به دنبال داشته است.
در این بین باشگاه سپاهان همراه با مسئولان و ورزشکاران آن بدون توجه به شایعات قرار است امسال هم پرقدرت در ورزش ایران مثل گذشته حضور داشته باشد.
باشگاه سپاهان در حال حاضر در ۱۸ رشته ورزشی فعالیت مستمر و حرفهای در لیگهای مختلف کشوری دارد و با داشتن بیش از ۶ هزار ورزشکار فعال بزرگترین باشگاه ورزشی در ایران و آسیا محسوب میشود.