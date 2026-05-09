مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز کشور : اجرای طرح جایگزینی بخاری‌های گازسوز راندمان پایین با بخاری‌های گازسوز راندمان بالا ۵ ساله ترسیم شده که در این مدت بنا بر این است که تعداد ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بخاری تعویض شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران گفت: با توجه به مصوبات شورای اقتصادی در سطح کشور تعداد ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بخاری تعویض و حدود ۱۲۰ هزار دستگاه بخاری راندمان بالا جایگزین شود.

والی دینی با اشاره به اینکه بخاری‌ها بطور متوسط زمانیکه جایگزین شوند سالانه ۴۶۶ مترمکعب گاز را صرفه جویی ودر سایر مصارف مولد بهینه سازی می‌شود.

وی گفت: برنامه برای سال جاری لحاظ شده که پیش بینی حداقل ۵۰۰ هزار دستگاه بخاری راندمان بالا را در چرخه تعویض وارد کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: استان مازندران نزدیک به دو میلیون دستگاه بخاری فرسوده دارد، حدود ۷۰ درصد گرمای آن از دودکش هدر می‌رود.

جوادی با اشاره به اجرای طرح جایگزینی بخاری‌های گازسوز راندمان پایین با بخاری‌های گازسوز راندمان بالا افزود: در مرحله اول اجرای طرح قرار است حدود ۱۰ هزار دستگاه بخاری راندمان بالا تحویل داده شود.