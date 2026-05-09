پلیس آگاهی شهرستان پیشوا در یک عملیات اطلاعاتی موفق شدند انبار نگهداری ۴ تن برنج احتکاری در یکی از محلههای شهرستان را کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سید اکبر عربی فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا، از کشف انبار احتکار ۴ تن برنج در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پیشوا در راستای مبارزه با احتکار و برهم زدن نظم اقتصادی، در یک عملیات اطلاعاتی موفق شدند انبار غیرمجاز نگهداری برنج را در یکی از محلههای شهرستان را شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی پیشوا ادامه داد: در بازرسی از این انبار، چهار تن برنج خارجی که به صورت احتکاری و خارج از ضوابط قانونی نگهداری میشد، کشف شد.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند تصریح کرد: در این رابطه یک نفر سودجو دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضائی شد.