مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف محصولات پتروشیمی و اجرای مصوبات زمین‌مانده، پویش همگانی نه به پلاستیک را مظهر جدید همدلی مردم ایران برای عبور از بحران‌های زیست‌محیطی قلمداد کرد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزالبرز، قربانعلی محمدپور با اشاره به تجلی حماسه همدلی در ایام «جنگ رمضان» اظهار کرد: مردم فهیم ایران ثابت کرده‌اند که در روز‌های بحرانی، با اتحاد و آگاهی کنار یکدیگر می‌ایستند؛ امروز نیز صیانت از زمین در برابر هجمه آلودگی‌های پلاستیکی، نیازمند همین پیوند و عزم ملی ارزیابی می‌شود.

وی در تبیین ابعاد قانونی این حرکت خاطرنشان کرد: آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیئت وزیران ابلاغ شد، تولید و توزیع کیسه‌های نازک زیر ۲۵ و ۶۰ میکرون را ممنوع کرده است. اگرچه اجرای این مصوبه در میدان عمل با چالش‌های فراوانی همراه بود، اما اهتمام فعلی شهروندان در راه‌اندازی پویش‌های خودجوش، گامی بلند جهت تحقق این تکلیف حاکمیتی محسوب می‌ شود.

محمدپور با تمرکز بر ضرورت کاهش وابستگی به مشتقات نفتی تصریح کرد: پویش نه به پلاستیک علاوه بر حفظ تنوع زیستی، هدف کلانی همچون صرفه‌جویی در مصرف محصولات پتروشیمی را دنبال می‌کند. جایگزینی کیسه‌های پارچه‌ای و مقاوم که قابلیت شست‌وشو و بار‌ها استفاده را دارند، راهکاری به صرفه و ایمن برای مهار مضرات مواد پلیمری در چرخه زیست انسانی به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در پایان با اعلام همراهی کامل این اداره کل با حرکت‌های مردمی افزود: امیدواریم شهروندان آگاه البرز با پیشگامی در این پویش اساسی، ضمن صیانت از منابع ملی و پتروشیمی، سلامت محیط زیست را برای نسل‌های آینده تضمین کنند.