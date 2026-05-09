مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از انجام برنامههای نظارتی و بازدید میدانی برای اطمینان از وصول مؤثر تسهیلات اعطایی به دست هنرمندان صنایعدستی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری ضمن تأکید بر ضرورت پایش دقیق فرآیندهای حمایتی، از انجام برنامههای نظارتی و بازدید میدانی برای اطمینان از وصول مؤثر تسهیلات اعطایی به دست هنرمندان با همکاری ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد و اظهار کرد: این بازدیدها، بهمنظور بررسی دقیق وضعیت بهرهبرداری از منابع مالی و تضمین تحقق اهداف طرحهای اشتغالزا در سطح استان انجام میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به عملکرد این حوزه در سال گذشته تصریح کرد: براساس آمارهای ثبت شده در سال ۱۴۰۴، حوزه مشاغل خانگی صنایعدستی استان، نقش مهمی در اقتصاد خرد ایفا کرده است؛ بهطوری که این بخش توانسته است با رقم ۳۴۰ میلیارد ریال گردش مالی، برای ۳۵۶ نفر از فعالان و هنرمندان استان اشتغالزایی مستقیم داشته باشد.
او ادامه داد: هدف از این همکاری مشترک میان ادارهکل میراثفرهنگی و ادارهکل کار، صیانت از منابع مالی دولت و جلوگیری از هرگونه انحراف در تخصیص تسهیلات است.
صفری خاطرنشان کرد: ما بر آن هستیم تا اطمینان حاصل کنیم تسهیلات پیشبینی شده، دقیقاً به دست صاحبان اصلی مشاغل خانگی و هنرمندانی میرسد که در مسیر توسعه صنایعدستی فعالیت میکنند، نظارت مستمر بر روند تخصیص و استفاده از این منابع، تضمینکننده سلامت چرخه حمایت از تولید در استان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در کنار نظارت بر حسن مصرف منابع مالی، همواره بهدنبال شناسایی ظرفیتهای جدید برای افزایش سطح اشتغال و ارتقای سطح کیفی محصولات هنرمندان از طریق حمایتهای مالی و فنی گستردهتر خواهد بود.