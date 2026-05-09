معاون فنی و مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از آغاز هدایت ترافیک به باند جدید در محدوده کیلومتر ۶ تا ۸ محور فرخشهر به سهراهی خراجی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،ربیعی گفت:این طرح که با هدف رفع یکی از نقاط حادثهخیز مهم استان و مقابله با رانش زمین در گردنه «کت» اجرا شده، با ۱۵۰ میلیارد تومان به زیر ترافیک رفت.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی در محورهای مواصلاتی استان گفت: طرح بهسازی محور فرخشهر به سهراهی خراجی که قسمتی از محور اصلی «فرخشهر_ شلمزار _ سد کارون۴» است؛ از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز شد و امروز عملیات هدایت ترافیک به دو کیلومتر از مسیر جدید (حدفاصل کیلومتر ۶ تا ۸) با موفقیت انجام شد.
وی گردنه «کت» را یکی از نقاط پرحادثه از محور مواصلاتی بین شهرستان فرخشهر و کیار برشمرد و افزود: این محدوده به دلیل پدیده رانش، لغزش و حرکات زمین، همواره با مخاطرات جدی و کاهش ضریب ایمنی به ویژه در فصل زمستان برای تردد خودروها مواجه بود. به همین منظور، تمرکز ویژهای بر ایمنسازی این نقطه صورت گرفت تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
ربیعی در خصوص جزئیات فنی و اعتبارات این طرح گفت: برای اجرای این دو کیلومتر، نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حجم عمده عملیات در این محدوده شامل خاکبرداری، خاکریزی، احداث دیوارهای حائل در محدوده گردنه بوده است تا مسیری پایدار و ایمن برای رانندگان فراهم شود.