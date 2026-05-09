آزادی دو مادر زندانی در لرستان
مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان از آزادی دو مادر زندانی جرائم غیر عمد با همیاری خیران و گذشت شکات در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛توکل شاکرمی گفت:دو مادر زندانی جرائم غیر عمد با بدهی ۳۰۰ میلیون تومان در استان لرستان با همکاری خیران و گذشت شکات از زندان آزاد شدند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان لرستان افزود: از این میزان، ۱۵۰ میلیون تومان با کمکهای بلاعوض خیران و نیکوکاران پرداخت شده و ۱۵۰ میلیون تومان دیگر با گذشت شکات تأمین و تسویه شده است.
شاکرمی بیان کرد: این اقدام ارزشمند علاوه بر احیای کانون خانواده، زمینه ی بازگشت این مادران به آغوش خانواده و ادامه ی زندگی سالم و قانونمدار را فراهم کرده است.
مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان تأکید کرد: کمکهای مردمی و فرهنگ بخشش در جامعه نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری زندانها و حمایت از بانوان آسیبدیده دارد.
وی گفت: ستاد دیه لرستان همچنان آماده دریافت کمک های خیران برای آزادی دیگر زندانیان جرائم غیرعمد است.