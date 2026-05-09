به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ویژه برنامه «موسیقی در موزه» به عنوان یکی از رویدادها و برنامههای مرتبط با ویژه برنامه «هنر و جنگ» از امروز شنبه نوزدهم اردیبهشت با حضور تعدادی از گروههای موسیقی در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز میشود.
براساس برنامه ارائه شده، در اولین برنامه از پروژه «موسیقی در موزه» کنسرت هم نوایی به سرپرستی میلاد آقایی و هنرمندی پرهام عزت نژاد نوازنده کمانچه و محمد زایری نوازنده عود ساعت ۱۶ در سرسرای موزه هنرهای معاصر برگزار میشود.
طبق اعلام موزه هنرهای معاصر حضور علاقهمندان در این برنامه که با مشارکت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و انجمن موسیقی ایران برگزارمی شود، آزاد و رایگان اعلام شده است.