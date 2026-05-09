مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای انتقال و فوقتوزیع شادگان گفت: این پروژهها باید پیش از آغاز پیک مصرف تابستان وارد مدار بهرهبرداری شوند تا پایداری شبکه برق در جنوب خوزستان تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی در بازدید از پروژههای انتقال و فوق توزیع شهرستان شادگان، اظهار کرد: تسریع در اجرای پروژهها و ورود آنها به مدار بهرهبرداری در شادگان پیش از آغاز پیک مصرف اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور و نقشههای دشمن برای در تنگنا قرار دادن مردم، استمرار خدماترسانی شبکه برق را حیاتی خواند و افزود: کارکنان ناحیه جنوب آمادگی لازم برای تأمین برق مشترکان در شرایط کنونی را دارند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان بیان کرد: با اقدامات انجامشده در توسعه و بهینهسازی، شبکه آماده ورود به پیک مصرف است و با همراهی مردم در مدیریت مصرف برق (که امری ضروری و تأثیرگذار در پایداری شبکه است)، عبور موفقی از پیک تابستان خواهیم داشت.
شهرستان شادگان در جنوب خوزستان واقع شده و بهدلیل وجود تالاب بینالمللی شادگان، نخلستانهای گسترده و فعالیتهای کشاورزی و شیلاتی، از مناطق مهم اقتصادی و زیستمحیطی استان به شمار میرود. افزایش دما و رشد مصرف برق در فصل تابستان، توسعه و تقویت زیرساختهای برق این شهرستان را به یکی از اولویتهای صنعت برق خوزستان تبدیل کرده است.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تأمین و انتقال برق در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.