به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی در بازدید از پروژه‌های انتقال و فوق توزیع شهرستان شادگان، اظهار کرد: تسریع در اجرای پروژه‌ها و ورود آنها به مدار بهره‌برداری در شادگان پیش از آغاز پیک مصرف اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و نقشه‌های دشمن برای در تنگنا قرار دادن مردم، استمرار خدمات‌رسانی شبکه برق را حیاتی خواند و افزود: کارکنان ناحیه جنوب آمادگی لازم برای تأمین برق مشترکان در شرایط کنونی را دارند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیان کرد: با اقدامات انجام‌شده در توسعه و بهینه‌سازی، شبکه آماده ورود به پیک مصرف است و با همراهی مردم در مدیریت مصرف برق (که امری ضروری و تأثیرگذار در پایداری شبکه است)، عبور موفقی از پیک تابستان خواهیم داشت.

شهرستان شادگان در جنوب خوزستان واقع شده و به‌دلیل وجود تالاب بین‌المللی شادگان، نخلستان‌های گسترده و فعالیت‌های کشاورزی و شیلاتی، از مناطق مهم اقتصادی و زیست‌محیطی استان به شمار می‌رود. افزایش دما و رشد مصرف برق در فصل تابستان، توسعه و تقویت زیرساخت‌های برق این شهرستان را به یکی از اولویت‌های صنعت برق خوزستان تبدیل کرده است.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تأمین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.