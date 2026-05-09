

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی بنیاد ملی نخبگان حمایت از هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی ـ فناورانه طرح شهید احمدی روشن با هدف افزایش سطح کیفی آموزش و تسهیل کسب تجربه دانشجویان صاحب استعداد برتر در دنیای واقعی، با همکاری متقابل خبرگان علمی، شرکت‌های صنعتی، مؤسسات پژوهشی و با حضور فعال دانش‌آموختگان برگزیده برای حل مسائل واقعی کشور است.

ایزدخواه افزود: با توجه به آغاز فعالیت دهمین دوره طرح‌های شهید احمدی روشن در سال ۱۴۰۵، دانشگاه‌های خراسان جنوبی می‌توانند طرح‌های اساتید خود را در مسائل اولویت دار خراسان جنوبی ناظر بر برنامه هفتم توسعه کشور، سند آمایش سرزمینی و سند دانش بنیان استان و سایر اسناد و همچنین با تاکید ویژه در مسائل علوم انسانی، تا فردا ۲۰ اردیبهشت به بنیاد نخبگان خراسان جنوبی ارسال کنند.

وی گفت: فهرست نهایی مسائل پس از تایید و تصویب در شورای راهبری طرح، برای ارسال پیشنهاده در اختیار متقاضیان راهبری قرار خواهد گرفت و از اول مهر اساتید می‌توانند طرح خود را اجرا کنند.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی افزود: بنا بر تصمیم شورای راهبردی بنیاد ملی نخبگان در این دوره هیچ پیشنهاده دیگری که موضوع آن در فهرست مسائل بنیاد نخبگان خراسان جنوبی نباشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.