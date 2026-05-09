سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور اعلام کرد: به دلیل ناپایداری‌های اخیر اینترنت و درخواست‌های متعدد فعالان بخش خصوصی، مهلت شرکت در نظرسنجی «مدل مشارکتی تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی» تمدید شده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما، مدل مشارکتی با هدف تحول‌آفرینی در نظام اکتشافات کشور، کاهش وابستگی مالی به دولت و استفاده گسترده‌تر از توان فنی و سرمایه‌ای بخش خصوصی طراحی شده است. این طرح بر توسعه عملیات ژئوفیزیک هوابرد و تهیه نقشه‌های پایه در حوزه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی و زمین‌شناسی اقتصادی تمرکز دارد و قرار است نقش مهمی در تسهیل توسعه معادن ایفا کند.

در ساختار جدید، سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری بر عهده معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سازمان زمین‌شناسی مسئولیت نظارت فنی و اجرای فراخوان‌ها را بر عهده دارد. همچنین ادارات کل صمت استان‌ها به عنوان مجری، مأمور انعقاد و مدیریت قرارداد‌های مشارکت خواهند بود.

براساس اعلام سازمان، زمان اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی بین ۱۲ تا ۱۸ ماه تعیین شده است. مشوق‌ها و امتیازات ویژه اکتشافی نیز متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، در فراخوان‌های آینده به صورت شفاف منتشر خواهد شد.

سازمان زمین‌شناسی از شرکت‌های معدنی، متخصصان و فعالان حوزه اکتشاف دعوت کرد تا نظرات اصلاحی خود را نسبت به «پیش‌نویس فراخوان شناسایی مشارکت‌گران» تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ از طریق لینک زیر ارسال کنند:

https://eparticipation.my.gov.ir/survey/۶۹۹aa۱d۹۳۳۷۶e۷۵۵۳۲۴۱fc۲۱

همچنین امکان ارسال نظرات از طریق پست الکترونیکی به نشانی mosharekat@gsi.ir نیز فراهم است. به گفته این سازمان، مشارکت جامعه تخصصی نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق جهش تولید و توسعه پایدار معادن کشور خواهد داشت.